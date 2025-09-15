DEPUTADO ESTADUAL PAULO JÚNIOR ESTÁ ENTRE OS MAIS CITADOS EM NOVA PESQUISA DO INSTITUTO DATAFORM/ECM

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) aparece entre os oito parlamentares mais citados na mais recente pesquisa realizada pelo Instituto DATAFORM/ECM, divulgada nesta semana.

O levantamento foi feito em 20 municípios estratégicos de Sergipe, entre os dias 10, 11 e 12 de setembro, e ouviu 1.200 pessoas por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2,83% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa demonstra a força do trabalho de Paulo Júnior, que tem se destacado pela atuação firme na defesa dos direitos da população, da municipalidade, da licitação do transporte e pela apresentação de projetos relevantes para o desenvolvimento do estado.

“Recebo esse resultado com muita humildade e com o compromisso de seguir trabalhando ainda mais por Sergipe. Esse reconhecimento é fruto de um mandato participativo, próximo das pessoas, ouvindo as demandas e buscando soluções”, afirmou o deputado.

O levantamento contemplou os municípios de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Itaporanga, Laranjeiras, Capela, Nossa Senhora das Dores, Estância, Itabaianinha, Boquim, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha, Poço Redondo, Canindé do São Francisco, Propriá, Lagarto, Tobias Barreto e Simão Dias.

