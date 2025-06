Deputado Fábio Reis destaca a maturidade política dos agentes públicos de Lagarto

O deputado federal Fábio Reis destacou, nesta quarta-feira, 4, a maturidade política dos agentes públicos de Lagarto, ressaltando o compromisso de todos com o desenvolvimento da cidade.

Ao discursar no ato de inauguração da unidade de descompressão do gás natural, pelo Governo do Estado, no município, ele elogiou especialmente a postura republicana do seu irmão e prefeito da cidade, Sérgio Reis, que tem conduzido a gestão municipal com foco no progresso da população.

Fábio Reis também ressaltou a colaboração do deputado federal Gustinho Ribeiro, mostrando que o diálogo entre diferentes grupos políticos é fundamental para o fortalecimento da cidade e para a promoção de resultados concretos.