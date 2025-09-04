Deputado Fábio Reis entrega 7 tratores para fortalecer agricultura em Sergipe

O deputado federal Fábio Reis (PSD/SE) realizou, nesta semana, mais uma importante ação voltada ao fortalecimento da agricultura familiar em Sergipe. Foram entregues 7 tratores agrícolas, fruto de um investimento de R$ 1.218.000,00, destinados a 6 municípios e 2 associações rurais.

As cidades contempladas foram: Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Riachão do Dantas, Telha, Santa Luiza do Itanhy e Riachuelo.

Segundo o parlamentar, os equipamentos chegam para transformar a realidade dos agricultores e impulsionar a produção no campo.

“Esses tratores representam mais do que máquinas. Eles vão garantir mais produtividade, renda e qualidade de vida para centenas de famílias que vivem da agricultura em Sergipe. Nosso compromisso é trabalhar para que o homem e a mulher do campo tenham condições de crescer e prosperar”, destacou Fábio Reis.

A entrega é parte de uma série de investimentos que o deputado tem direcionado ao setor agrícola e à infraestrutura dos municípios sergipanos. “Com a gente é assim: compromisso feito é compromisso honrado”, completou.

Com mais essa iniciativa, Fábio Reis reafirma seu papel de representante ativo na defesa do desenvolvimento regional, priorizando políticas públicas que gerem oportunidades e fortaleçam a economia local.

Texto e foto assessoria