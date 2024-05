Deputado fala sobre a sintonia entre o Legislativo e Executivo

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese),nesta terça-feira (7) o deputado Luiz Fonseca (PP) falou sobre a sintonia entre os Poderes Legislativo e Executivo. Na semana passada, o presidente da Alese Jeferson Andrade (PSD) ocupou interinamente o cargo de governador do Estado.

Ação ocorreu por conta de viagem do governador Fábio Mitidieri (PSD) aos Estados Unidos para participar da formatura da filha, e do vice e também secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral (PDT), que participou de um encontro com diversos gestores em Educação na Espanha.

“O deputado Jeferson Andrade por um curto período deu continuidade a ações do governador Fábio Mitidieri durante a sua ausência. Eu tive a oportunidade, de participar de uma solenidade que ocorreu em Itabi. Lá, o governador em exercício assinou ordens de serviço para investimentos em diversos municípios do sertão sergipano”, destacou o deputado Luiz Fonseca

O parlamentar afirmou está muito feliz com a sintonia entre os poderes. “Sem dúvida são ações mútuas de harmonia e confiança entre os poderes. O que ajuda Sergipe a avançar mais”, ressaltou Luiz Fonseca.

Visita

O deputado Luiz Fonseca destacou às visitas que realizou em escolas municipais em Boquim. “ Foi muito bom observar a qualidade estrutural das unidades de ensino, bem como, a qualidade do ensino”, finalizou o deputado

Foto (Arquivo): Jadilson Simões

Por Junior Matos