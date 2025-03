Deputado faz apelo ao Governo para ampliar números de redações corrigidas em concurso da PM

Durante Sessão Plenária nesta quinta-feira (06), o deputado Marcos Oliveira (PL) fez um apelo ao governo do estado de Sergipe para ampliar o número de redações corrigidas no concurso da Polícia Militar. Segundo ele, essa é uma demanda recorrente dos concurseiros nas redes sociais.

“O governo do estado, através da Secretaria de Educação, precisa encontrar a possibilidade de aumentar o número de correções das provas de redação da PM”. Atualmente, está prevista a correção de 918 redações, mas o deputado defende que esse número seja ampliado para pelo menos 1.500. “Obviamente, pela necessidade constante de se convocar novos soldados para suprir aqueles que se aposentaram ou que já não trabalham mais na ativa, é preciso um efetivo que corresponda à necessidade do povo”, argumentou.

O deputado reforçou a importância de aumentar o contingente da Polícia Militar para atender à população de forma adequada. “Muitas cidades grandes têm apenas três policiais militares, quando a necessidade é muito maior”, alertou.

Por fim, Marcos Oliveira fez um apelo direto ao governo estadual. “Fica aqui esse alerta e essa solicitação ao governo do estado, para que olhe com atenção para os concursados da Polícia Militar e amplie o número de redações corrigidas para 1.500, permitindo assim que mais candidatos aprovados possam fazer o curso de treinamento e, posteriormente, integrar a Polícia Militar do estado de Sergipe”, concluiu.

Os deputados Paulo Júnior (PV) e Adailton Martins (PSD) pediram pela ordem para falar sobre o concurso da PM.

“Fazemos um apelo ao Governo do Estado e ao Secretário de Segurança Pública, para que se houver possibilidade dentro das normas técnicas e legais, abra se 5 vezes mais o número de vagas, possibilitando a correção de prova de 1.500 candidatos”, declarou o deputado Paulo Júnior.

“O Governador Fábio Mitidieri foi o que mais realizou concursos durante seu mandato, e todos somos favoráveis a segurança, então se o governador fez concurso ele irá chamar todos os candidatos”, afirmou o deputado Adailton Martins.

Foto: Joel Luiz| Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques