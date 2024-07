DEPUTADO FEDERAL CAPITÃO SAMUEL COBRA GOVERNO LULA SOBRE CONSTRUÇÃO DO CANAL DE XINGÓ EM AUDIÊNCIA

Nesta terça-feira (02), o Deputado Federal Capitão Samuel participou de uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional, em Brasília, para discutir a construção do canal de Xingó. A obra é uma promessa do governo Lula, feita durante o início da transposição do Rio São Francisco, como uma compensação para os estados de Bahia, Sergipe e Alagoas.

Segundo o Deputado, o canal do sertão de Alagoas está quase concluído, enquanto o canal de Xingó, que deveria sair de Paulo Afonso e entrar em Sergipe, sequer foi iniciado. “O canal de Xingó é uma promessa do governo Lula quando começou a construção da transposição do Rio São Francisco como compensação para os três estados, Bahia, Sergipe e Alagoas. Sendo que o canal do sertão de Alagoas já está quase pronto e o canal de Xingó que sai de Paulo Afonso e entra em Sergipe sequer começou”, pontuou Capitão Samuel durante a audiência.

O Deputado destacou a urgência da construção do canal para resolver a iminente crise hídrica no estado de Sergipe, especialmente nas regiões do sertão e semiárido. “Esta é uma promessa do governo Lula, assim que começou a transposição, fazer o canal de Xingó, levando água e acabando com a crise hídrica que se avizinha para o estado de Sergipe, especialmente a região do sertão e semiárido. Então, é fundamental que essa obra se inicie o mais rápido possível. Nessa discussão dessa comissão, nós cobramos firmemente do governo Lula a sua promessa de fazer o canal de Xingó”, afirmou o Deputado.

A audiência contou com a presença de diversos parlamentares e representantes regionais, todos unidos em busca de soluções concretas e imediatas para garantir a segurança hídrica do estado de Sergipe.

Fotos Júlio Dutra

Da assessoria do deputado