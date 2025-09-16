Deputado Federal Ícaro de Valmir está internado no Primavera em Aracaju

A Assessoria de Comunicação do deputado federal Ícaro de Valmir informou na noite desta segunda-feira (15), que o parlamentar está internado no Hospital Primavera, em Aracaju, devido a problemas de saúde.

Em nota, a assessoria diz que “o estado de saúde do deputado inspira cuidados, mas ele está estável dentro da gravidade do quadro clínico”, disse a assessoria.

A assessoria pediu orações e energias positivas e informou que novas atualizações serão divulgadas assim que houver evolução no quadro de saúde.

Com informações e foto da assessoria