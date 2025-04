DEPUTADO FEDERAL ÍCARO DE VALMIR PROPÕE AUMENTO DE PENAS PARA OS CRIMES CONTRA CAMINHONEIROS

O deputado federal Ícaro de Valmir (PL-SE) apresentou à Câmara dos Deputados um novo Projeto de Lei com foco na segurança dos caminhoneiros brasileiros. O PL 519/2025 prevê o aumento das penas para crimes cometidos contra esses profissionais, que enfrentam diariamente riscos nas estradas do país.

A proposta busca dobrar a pena de delitos praticados contra caminhoneiros, especialmente quando houver violência ou ameaça. O objetivo é proteger uma das categorias mais importantes para a economia nacional, frequentemente exposta a situações de perigo como roubos de carga, furtos de veículos e até homicídios.

“Além da importância econômica, os caminhoneiros enfrentam um cenário alarmante de violência em suas jornadas diárias. Roubos de carga, furtos de veículos e até homicídios são ocorrências frequentes nas estradas brasileiras, colocando em risco não apenas o patrimônio dos transportadores, mas também suas vidas. A proteção jurídica reforçada se faz necessária para garantir que esses profissionais possam exercer sua atividade com maior segurança”, defendeu Ícaro.

O projeto trata de crimes como homicídio qualificado, furto, roubo, violação de domicílio e atentado contra a liberdade de trabalho. Um dos pontos de destaque do PL é a proposta de considerar a cabine do caminhão como moradia do motorista, o que garante maior proteção legal em casos de invasão.

Com o endurecimento da legislação, Ícaro de Valmir espera coibir práticas criminosas contra caminhoneiros e promover mais segurança nas estradas, além de valorizar os trabalhadores que movem o país.

O projeto agora segue para análise nas comissões da Câmara. Caso aprovado, representará um avanço importante na luta por mais dignidade e proteção para a categoria.

Foto assessoria