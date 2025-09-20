Deputado federal Ícaro de Valmir recebe alta hospitalar em Aracaju

O deputado federal Ícaro de Valmir recebeu alta hospitalar na tarde desta sexta-feira (19). A informação foi divulgada em suas redes sociais.

“Agradecemos a todos pelas mensagens de carinho e de oração que foram enviadas a nós durante toda essa semana”, destacou o parlamentar.

O deputado deu entrada em uma unidade de saúde particular, na última segunda-feira, com um quadro de desidratação severa, acompanhado de desmaios e tontura.

De acordo com a assessoria do deputado, ele vai continuar o tratamento em casa.

