Deputado federal Rodrigo Valadares critica vinda de Maduro ao Brasil e alerta para perigos do autoritarismo

Na última segunda-feira, 29, o deputado federal Rodrigo Valadares (UB) expressou sua preocupação com a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil. A recepção por parte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto gerou críticas por parte de parlamentares, senadores e internautas nas redes sociais. Militares da Força Aérea Brasileira (FAB) também foram criticados por aparecerem em uma foto batendo continência ao ditador da Venezuela.

Rodrigo considerou a concessão de honrarias militares a Maduro como um sinal triste para o país e alertou para os perigos do autoritarismo e do comunismo. “Os venezuelanos conhecem bem a realidade de um presidente ditador, comunista e de esquerda, que levou seu país à ruína. A miséria e o autoritarismo são uma dura realidade para eles, e o Brasil conceder a um presidente desse uma honraria militar é um sinal triste para nosso país”, declarou.

O deputado lembrou ainda que o ex-presidente Bolsonaro já havia alertado sobre os perigos que o Brasil poderá enfrentar, caso siga o mesmo caminho da Venezuela. Para Valadares, seu compromisso como parlamentar é com o povo brasileiro e com os valores que definem a nação. Ele afirmou que jamais aceitará que o Brasil se torne refém do autoritarismo e da miséria.

“Jamais aceitaremos que o Brasil vire refém do autoritarismo e da miséria. Manifesto meu repúdio a essa visita de Maduro ao Brasil e deixo aqui a minha solidariedade ao povo venezuelano, que sofre nas mãos de um regime opressor. É nosso dever lutar pela liberdade e pelos direitos humanos em todo o mundo. Juntos, podemos fazer a diferença e evitar que nosso país sofra o mesmo destino”.

Essa crítica de Rodrigo Valadares levanta preocupações sobre a visita de Maduro ao Brasil, ressaltando a situação enfrentada pelos venezuelanos e a importância de preservar os valores democráticos e o bem-estar do povo brasileiro. A discussão sobre a relação entre os dois países e os riscos associados ao autoritarismo ganharam destaque por todo o Brasil.

Por Assessoria Parlamentar