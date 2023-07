Rodrigo Valadares sobre aprovação da reforma tributária: engodo que infelizmente prejudica os mais pobres. “Foi votada a base de barganha”

O deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE) votou contra à proposta de reforma tributária defendida pelo Governo Federal.

De acordo com Valadares, a reforma, aprovada pela Câmara Federal na madrugada dessa sexta-feira (07), vai prejudicar o estado do Sergipe, e impactar de forma negativa a vida da população, principalmente dos mais pobres com o crescimento dos índices da fome e do desemprego.

O parlamentar apontou que a reforma foi votada a base de barganha com as emendas impositivas e com um processo legislativo acelerado.

“Infelizmente, tratamos e votamos de forma célere e sem uma maior discussão aprofundada de um projeto que vai impactar a vida de todos os brasileiros. A minha preocupação é que o texto defendido pelo governo do PT prejudica vários estados, inclusive o estado de Sergipe.”

E explica. “Na prática, teremos perdas de arrecadação dos municípios, e consequentemente, terão que ser compensadas com o aumento de outros tributos, como o IPTU. Na mesma linha, a criação de novos impostos em setores básicos do cidadão. Isso tudo, irá para a conta do brasileiro que sofre com esses tributos abarrotados”.

Por Assessoria Parlamentar