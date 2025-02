DEPUTADO FEDERAL THIAGO DE JOALDO DISCUTE AMPLIAÇÃO DA TELEMEDICINA EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

O deputado federal Thiago de Joaldo esteve em reunião no Ministério da Saúde para tratar da ampliação da oferta de serviços de Saúde Digital, com foco na Telemedicina. O objetivo é facilitar o acesso da população a atendimentos médicos, reduzir filas e suprir a carência de profissionais especializados em todo Sergipe.

O parlamentar foi recebido pela secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad, e pelo coordenador-geral de Inovação em Saúde Digital, Dr. David Xavier da Silva, responsáveis por coordenar as políticas de inovação tecnológica na área da saúde. Durante o encontro, foram discutidas estratégias para fortalecer o uso da Telemedicina como uma ferramenta essencial para garantir atendimento de qualidade, especialmente em locais mais remotos.

“A Telemedicina é uma solução que aproxima o atendimento de quem mais precisa, reduzindo distâncias e oferecendo mais agilidade nos diagnósticos. Nosso mandato tem compromisso com resultados concretos e trabalha para ampliar o acesso à saúde para todos,” destacou o deputado Thiago de Joaldo.

O encontro reforça o compromisso do parlamentar com a busca de soluções inovadoras que garantam mais eficiência e qualidade no atendimento à saúde da população.

Foto assessoria