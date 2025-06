Deputado federal Thiago de Joaldo diz que  a oposição tem conversado bastante

O Deputado federal Thiago de Joaldo esteve nesta quinta-feira (26) com Heliomarto Rezende no Podcast Podmaisvezes e iniciou falando sobre sua herança política que teve de seu pai, que foi assassinado por um, morador da fazendo que ele tinha com um filho.

Durante o bate papo, o deputado relatou que tem conversado com a oposição no estado e colocou seu nome para uma pré candidatura ao governo do estado. “Tenho sido recebido com muita alegria por onde passo dando fôlego e disposição para essa nova caminhada”, disse Thiago.

O parlamentar também informou que a oposição tem conversado bastante e que tem Valmir de Francisquinho como o maior líder político do interior e a prefeita Emília Corrêa, como uma corajosa e valente prefeita de Aracaju.

Sobre Edvaldo Nogueira, o deputado disse que com esse tratamento que vem recebendo do governo, se fosse ele, já tinha saído do grupo e tomado uma posição pois “Edvaldo tem sido tratado com indiferença”.

