DEPUTADA YANDRA MOURA DECIDE PELA NEUTRALIDADE NO SEGUNDO TURNO DA ELEIÇÃO EM ARACAJU

Em coletiva à imprensa em um hotel na Orla de Atalaia na manhã desta segunda-feira (14), a Depurado federal Yandra Moura (União Brasi) decide pela neutralidade no segundo turno da eleição em Aracaju.

Yandra ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 43.932 votos. O segundo turno será disputado entre Emília Corrêa, do PL, e Luiz Roberto, do PDT.

A deputada colocou como principal argumento para não apoiar algum candidato neste segundo turno os ataques sofridos durante a campanha eleitoral.

Durante a entrevista, Yandra lamentou os ataque feitos pelos opositores que se referiam a seu pai, André Moura, e disse que “em respeito ao governador Fábio Mitidieri, líder do nosso agrupamento, a quem eu tenho respeito e sempre fui aliada, e as pessoa que escolheram nosso nome, decedi pela neutralidade. A gente não esperava uma política rasteira, de baixo nível e que atingiu nossa família, a minha mãe e meu irmão”, lamentou a deputada.

Ela concluiu dizendo que “estar neutra não quer dizer está alheia. Seguirei acompanhando de perto os desdobramentos eleitorais de nossa cidade e me posicionando sempre que for necessário. A minha coerência e tudo o que preguei nesses anos da minha vida pública jamais me deixaria fazer diferente”, disse.

Na tarde de hoje, está marcada para acontecer uma reunião com os vereadores eleitos e com os que não conseguiram a reeleiçao para decedir qual dois dois candidatos, irão apoiar.

