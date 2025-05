Garibalde Mendonça assume interinamente a presidência da Assembleia Legislativa

O deputado estadual Garibalde Mendonça (PDT), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), assumiu interinamente a presidência do Poder Legislativo nesta sexta-feira (2). A transmissão do cargo ocorreu em virtude da viagem internacional do presidente da Casa, deputado Jeferson Andrade (PSD).

Missão internacional

Jeferson Andrade integra a comitiva liderada pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), que cumpre agenda oficial no estado do Texas, nos Estados Unidos. A missão tem como objetivo participar da Offshore Technology Conference (OTC 2025), um dos maiores eventos globais do setor de energia, além de visitar o complexo da Optimus Technology Group. A perspectiva do Governo é instalar em Sergipe um data center e um centro de pesquisa tecnológica.

“O momento é decisivo para a economia de Sergipe. Vamos a OTC em busca de parcerias internacionais que tragam investimentos, gerem empregos e impulsionem ainda mais o desenvolvimento do nosso estado”, declarou o governador Fábio Mitidieri.

O retorno da comitiva sergipana está previsto para o dia 10 de maio.

Governadora em exercício

Durante a ausência do governador, a desembargadora Iolanda Guimarães, presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), assumiu interinamente o comando do Executivo estadual. A solenidade de transmissão do cargo foi realizada às 9h, no Museu Palácio Olímpio Campos, em Aracaju.

Além do presidente do Poder Legislativo, o deputado Jeferson Andrade, também participaram da solenidade, os deputados Cristiano Cavalcante (União) e Luciano Bispo (PSD).

“O governo está em boas mãos. Com sua inteligência e capacidade, Iolanda Guimarães saberá conduzir os destinos de Sergipe e defender os interesses do Estado durante a interinidade. Ela representa a habilidade e o poder da mulher sergipana”, declarou Jeferson Andrade.

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques