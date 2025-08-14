Deputado Garibalde Mendonça ressalta Sarau Sergipano de Mulheres

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Garibalde Mendonça (PDT), convidou na Sessão Plenária desta quinta-feira (14) para o Sarau Sergipano de Mulher em comemoração aos 100 anos de Maria Lívia Madureira Pina.

“Será um encontro de vozes femininas, poesia e memórias da professora, escritora, poetisa e uma referência da cultura sergipana”, informa.

Garibalde acrescentou que o evento contará com poesias, música e sorteios.

“O Sarau Sergipano de Mulheres em homenagem a Maria Lívia Madureira Pina acontece a partir das 15h do dia 17 de agosto na Livraria Escariz da Avenida Jorge Amado. Fica a nossa homenagem da Assembleia Legislativa a essa grande mulher, professora e poetisa”, ressalta.

Por Aldaci de Souza – Foto: Joel Luiz