Deputado Georgeo buscará apoio popular para reduzir taxas do Detran em Sergipe

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) informou no pequeno expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, 11, que iniciará um movimento em busca de apoio dos sergipanos para redução dos valores das taxas do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe – DETRAN/SE. Georgeo vem trabalhando para redução dos valores desde seus primeiros anos como parlamentar.

“A partir da próxima semana estaremos iniciando mais uma atividade nas ruas de Sergipe. Vamos buscar um movimento para adesão da população pela redução das taxas do Detran/SE. Tratamos desse tema aqui na Assembleia Legislativa diversas vezes, mas infelizmente não avança. Então, iremos para as ruas”, avisou Georgeo.

O deputado acredita que os sergipanos estão insatisfeitos com os altos valores das taxas do Detran. “Vamos fazer um abaixo-assinado e quem sabe um projeto de lei de iniciativa popular para chegar à essa Casa e os nossos colegas analisarem se vão ouvir ou não a população, se votarão a favor por essas reduções”, comentou Passos.

Georgeo disse que estará nas feiras livres dos municípios, nos bairros, nos semáforos, no calçadão e no interior do estado. “Redução já das taxas do Detran!”, clamou o deputado, que promete não cansar e seguir batalhando pela redução. “Seguimos firmes nessa luta. As taxas do Detran estão cada vez mais caras impossibilitando, inclusive, muitos sergipanos de trabalharem com seu próprio meio de transporte”, ponderou.

Texto e foto assessoria