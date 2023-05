Georgeo cobra mais leitos de UTIs pediátricas para a população 

Na manhã desta quarta-feira, 24, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) cobrou na Assembleia Legislativa uma maior atenção com a saúde do Estado. O parlamentar pediu que se ampliasse a oferta de leitos de UTIs pediátricas para atender a população.

A fala de Georgeo foi motivada após a morte de um bebê de quatro meses no Hospital Fernando Franco, hospital municipal de Aracaju. Internada desde o dia 17 deste mês, a criança estava aguardando uma vaga em um leito de UTI na Rede de Saúde Estadual, porém, não foi possível fazer a transferência.

Georgeo lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família do bebê. O deputado disse que casos como esse vêm ocorrendo e prejudicando aqueles que necessitam de atendimento para casos mais graves. “É algo que vem se repetindo há algum tempo”, denunciou.

“Possivelmente, tem várias mães e pais desesperados aguardando um leito de UTI pediátrica. Seus filhos necessitando de transferência. Nesse caso específico, esperou-se por seis dias por uma vaga na UTI, mas, infelizmente, não foi possível e essa criança faleceu”, criticou.

O deputado reiterou que não há como concordar com um cenário onde pessoas estão perdendo a vida e pediu providências. Ele lembrou que, com a chegada do inverno, aumenta a procura por assistência hospitalar e o Estado precisa se mobilizar ainda mais para atender a demanda.

“Eu sei que o Governo ampliou recentemente a oferta de vagas, porém, ainda há muito o que se fazer. Estamos falando de vidas que estão sendo perdidas sem o devido suporte. E o Estado tem a obrigação de se mobilizar e aumentar a quantidade de UTIs pediátricas”, cobrou Georgeo.

Foto Jadilson Simões