Deputado Georgeo destaca a importância e dificuldades do futebol feminino em Sergipe

Em pronunciamento quinta-feira, 08, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) ocupou a tribuna para destacar o futebol feminino em Sergipe e a competição organizada pela Federação Sergipana de Fut7. O parlamentar ressaltou que o Brasil sediará a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027 e enalteceu a qualidade das meninas que jogam futebol em Sergipe.

Georgeo comentou as dificuldades enfrentadas no futebol masculino e feminino em Sergipe, especialmente, na busca por patrocínio para competições. “Quando precisa fazer uma competição, percebemos que as pessoas que organizam correm atrás de um e outro para fazer acontecer. E quem sofre é a juventude que poderia está ali fazendo uma atividade física, se desenvolvendo”, ponderou.

O Governo do Estado e as prefeituras precisam apoiar mais o futebol feminino. “Nosso mandato tem apoiado o esporte e essa é uma das nossas bandeiras. A juventude precisa de incentivo e o esporte, principalmente, o futebol feminino necessita de mais apoio do poder público”, frisou.

Fut7

“Está em andamento em Aracaju uma competição de base, organizada pela Federação Sergipana de Fut7. Nessa competição temos o adulto feminino, o sub-17, sub-15 e sub-13 feminino. Tem também essas modalidades no masculino. E no dia 24 de maio, a partir das 14h, no Campo do Oratório (vizinho ao Colégio Salesiano) teremos as finais do Fut7”, disse Georgeo.

O deputado aproveitou para pedir aos demais colegas que puderem tanto prestigiar a final da competição como ajudar destinando emendas para 2026. “Quem puder ajudar tanto a Federação Fut7 como as demais federações de Sergipe, estará incentivando o futebol feminino no estado de Sergipe”, sugeriu Passos.

