Georgeo Passos diz que federação Cidadania/PSB não está formalizada

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) afirmou em pronunciamento nesta terça-feira, 19, na Assembleia Legislativa de Sergipe, que não houve formalização da federação Cidadania/PSB, apenas conversas entre membros da executiva nacional. Georgeo disse muitas notícias foram publicadas, porém não há “martelo batido”.

O parlamentar que preside o partido Cidadania em Sergipe deixou claro que não houve formalização. “Por enquanto não tem nada sacramentado, nada decidido. Até agora são conversas entre as executivas nacionais. Mas não foi batido o martelo. Para isso, é preciso uma decisão do diretório nacional, onde todos os membros são convocados para apreciação”, explicou.

Georgeo adiantou que em Sergipe como o PSB está sob o comando do vice-governador e o Cidadania é liderado pela oposição pode inviabilizar de caminhar junto. “Vamos aguardar o que será decidido. Quais serão as regras impostas. Pelos resultados das duas últimas eleições em Sergipe, o Cidadania comandará a federação. No momento, oficialmente não tem federação PSB/Cidadania fechada”, comentou Passos.

PCD no concurso da PM

Em discurso, Georgeo também falou sobre o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar de Sergipe. “Ontem, saíram algumas decisões em relação aos candidatos PCD’s, que inclusive foram aprovados no TAF, mas na inspeção de saúde foram considerados inaptos. Eles já estão pedindo apoio desta Casa para não serem excluídos, já que eles têm as condições de assumir conforme o edital”, apelou o deputado.

