Deputado Georgeo faz apelo para ampliação de cadastro reservas em  concurso da SES

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) usou a Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para fazer um apelo ao Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para ampliar oferta de vagas em cadastros reservas para farmacêuticos. Segundo o parlamentar, a medida foi solicitada pelas categoria.

“Recebendo muitos pedidos nas nossas redes sociais, daquelas pessoas que fizeram o concurso público para a saúde para que haja uma ampliação do seu cadastro de reserva para que mais pessoas possam ser convocadas. E no dia de hoje recebemos, de forma formal, um ofício do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe com essa solicitação”, explicou o deputado Georgeo Passos.

Na oportunidade, Georgeo Passos também pediu a ampliação do cadastro reserva para outras profissões, a exemplo da enfermagem. “Não apenas os farmacêuticos, mas também aqueles que fizeram concurso para a área de enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, também outras categorias solicitaram a ampliação desse cadastro de reserva. Um número pequeno de vagas que foi colocado nesse concurso público. A demanda é muito maior, principalmente pelo número de contratados por Processo Seletivo Simplificado (PSS) que tem hoje trabalhando na Secretaria de Estado da Saúde e na Fundação Hospitalar de Saúde. Por isso, pedimos a ampliação do cadastro de reserva do concurso público que foi realizado pela SES”, finalizou o parlamentar.

Por Junior Matos