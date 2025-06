Deputado Georgeo Passos alerta para possível aumento na conta de água em Sergipe

Durante Sessão Plenária nesta quarta-feira (25), o deputado Georgeo Passos (Cidadania) expressou preocupação com a possibilidade de aumento na tarifa de água para os consumidores sergipanos. A preocupação surge após a publicação da Portaria nº 44/2025, datada de 17 de junho, da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), que autorizou um reajuste de 7,74% no valor do metro cúbico de água tratada fornecida pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) à concessionária Iguá Saneamento S.A.

“A partir do dia 28 de junho, o metro cúbico da água tratada passará a custar R$ 2. Isso me chamou atenção porque, se a DESO vai vender água mais cara para a Iguá, temos uma grande possibilidade de que a Iguá também repasse esse aumento ao contribuinte”, afirmou o deputado.

Georgeo Passos destacou ainda que os serviços prestados pela concessionária têm sido alvo de muitas reclamações desde que a empresa assumiu o abastecimento e o saneamento básico no estado. “Desde que a Iguá passou a operar, aumentaram as queixas sobre falta de água, vazamentos que não são corrigidos, esgotos entupidos. Imagine agora a população ter que pagar mais por um serviço que não melhorou”, criticou.

O parlamentar também relembrou promessas feitas durante a votação da concessão dos serviços, quando foi dito que a tarifa não seria reajustada nos primeiros dois anos. “Alguns colegas disseram naquela sessão longa que a Iguá não aumentaria a tarifa nesse período. Mas com esse reajuste da DESO, é muito difícil que a Iguá não faça o mesmo”, ponderou.

Por fim, o deputado ressaltou que caberá à Agrese avaliar se a concessionária poderá ou não repassar esse custo ao consumidor. “Esperamos que, nesse momento em que os serviços não melhoraram, não tenhamos um aumento de quase 8% na conta de água do sergipano. Se o serviço não melhorou, a Iguá também não merece receber nenhum valor a mais”, concluiu.

O deputado também informou que representantes da empresa Iguá devem comparecer à Alese no dia 9 de julho, quando os parlamentares terão a oportunidade de questionar oficialmente se haverá ou não reajuste nas tarifas.

O deputado e líder do Governo na Casa, Cristiano Cavalcante (União), esclareceu que o reajuste de 7,74% autorizado pela Agrese refere-se ao valor da água tratada fornecida pela DESO à concessionária Iguá, e não ao valor cobrado da população. “Esse reajuste é previsto em contrato e acontece anualmente como forma de recompor a inflação. Ele visa manter o equilíbrio econômico-financeiro do serviço, garantir a continuidade do abastecimento com qualidade e cumprir as metas de expansão da infraestrutura em todo o Estado”, afirmou.

O parlamentar destacou que os valores utilizados como base são de 2022, e que o reajuste deveria ter ocorrido em março, mas só foi protocolado em junho por força contratual. “Essa ideia de que a conta de água vai subir 7% é uma fake news, espalhada por setores desinformados ou mal-intencionados. O edital da concessão foi claro ao prever o congelamento da tarifa para o consumidor final nos primeiros anos”, ressaltou.

Cristiano Cavalcante informou ainda que, na última segunda-feira, houve reunião com a equipe da Iguá e que a empresa estará presente na Alese em 9 de julho para prestar esclarecimentos e apresentar os investimentos feitos. “A população precisa ser informada e acolhida, e a empresa tem a obrigação de prestar esse serviço com transparência e compromisso com o povo sergipano”, concluiu.

O deputado Chico do Correio (PT) também se pronunciou sobre o tema, destacando que tem cobrado providências da concessionária Iguá e solicitado mais transparência nas ações. “Fiz cobranças à Iguá e pedi que melhorem a comunicação com a população, para que todos possam entender o que está acontecendo e o que está sendo feito, garantindo que a água chegue a todos os cantos do Estado de Sergipe”, afirmou o parlamentar.

Foto: Joel Luiz| Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques