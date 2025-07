Georgeo Passos anuncia Moção de Protesto contra falas de Arthur do Val

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) discordou na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) desta terça-feira (15) as falas do ex-deputado Arthur do Val na última semana. Ele anunciou uma Moção de Protesto assinada pelos parlamentares em nome da Casa Legislativa.

“Foram falas chamando o povo sergipano de burro, chipamzil e outras expressões inaceitáveis. Estará sndo protocolado uma Moção de Protesto da Casa em virtuda das palavras depreciativas contra o nosso povo. Questionar gastos públicos é legítimo; mas fazer falas como as de Arthur menosprezando o povo sergipano, nós não iremos aceitar calados”, adianta.

Georgeo Passos disse ser inadmissível chamar os sergipanos de burros.

“Como se aqui as pessoas não fossem trabalhadoras e não lutassem desde cedo. Essas falas do ex-deputado vão de encontro ao povo de Sergipe e eu espero que essa Casa possa aprovar na próxima votação dia 17, essa moção por unanimidade até mesmo para evitar que cenas como essas se repitam. A gente percebeu uma reação muito forte da prefeita Emília Corrêa e do governador Fábio Mitidieri; bem como a sociedade civil e o Conselho Federal de Contabilidade. O ex-deputado querendo um momento de fama nas redes sociais, utiliza de palavras de baixo calão. Não é a primeira vez que faz isso; foi cassado por uma frase que falou contra as mulheres da Ucrânia e agora vem querer menosprezas o povo de Sergipe”, reitera.

O deputado Adailton Martins (PSD) se solidarizou com o povo sergipano e disse ao deputado Georgeo que assinará a Moção de Protesto.

Por Aldaci de Souza – Foto: Jadilson Simões