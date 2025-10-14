Deputado Georgeo Passos chama atenção para falta de água em Nossa Senhora das Dores

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) iniciou seu pronunciamento na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (14), chamando atenção para cobrança de taxas e a falta de água recorrente no município de Nossa Senhora das Dores.

O parlamentar também fez alertas a respeito das reclamações da população de Nossa Senhora das Dores sobre a cobrança da taxa de esgoto pela empresa Iguá Saneamento. “Dores é uma das cidades que mais sofre com a falta de água em Sergipe, e agora os moradores recebem uma conta com taxa de esgoto de 80%. Além de não ter água, vão pagar mais caro. Não sabemos sequer se a estação de tratamento está funcionando 100%. Faço aqui um apelo à Iguá para verificar essa situação, atendendo ao pedido da vereadora Ana Iris (Cidadania)”, destacou.

Outros temas

O deputado manifestou solidariedade à prefeita Jeane da Farmácia (PL), do muncípio de Nossa Senhora Aparecida, que organizou a tradicional Festa e Romaria de Nossa Senhora Aparecida, entre 1º e 12 de outubro, evento reconhecido como patrimônio cultural e imaterial de Sergipe. “Houve críticas na imprensa, mas é preciso reconhecer que a prefeita Jeane e toda sua equipe deram total suporte à igreja, com o apoio do Governo do Estado, Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e segurança privada. Não podemos concordar com críticas injustas a um evento de tamanha grandiosidade e tradição. A Paróquia e a Prefeitura atuaram com excelência para garantir uma romaria organizada, ordeira e pacífica”, declarou Georgeo Passos.

Por fim, o deputado parabenizou os novos dirigentes municipais do partido do Cidadania, “Quero parabenizar mais uma vez os filiados e filiadas do Cidadania de Nossa Senhora das Dores e de Aracaju, que elegeram a vereadora Ana Iris, como presidente do Diretório Municipal de Dores, e Cecília Marques, como presidente do Diretório Municipal de Aracaju. Seguimos com nossos encontros municipais e, no próximo dia 5 de novembro, realizaremos o Congresso Estadual, onde deverá ser eleito o novo presidente estadual do partido, com o nome do vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) encaminhado para assumir a presidência”, afirmou.

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques