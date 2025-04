Deputado Georgeo Passos cobra esclarecimentos sobre concurso da PM

Durante Sessão Plenária nesta quarta-feira (30), o deputado Georgeo Passos (Cidadania) trouxe à tona uma denúncia preocupante sobre a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar de Sergipe, ocorrido no último fim de semana. Ele afirmou que recebeu diversas reclamações de candidatos sobre irregularidades no processo de avaliação.

“Começamos a receber relatos de pessoas que fizeram o TAF e afirmam que a prova não ocorreu como deveria”, alertou. De acordo com ele, candidatos estão sendo considerados aptos pelos avaliadores, mas posteriormente desclassificados por coordenadores que exigem mais repetições do que o previsto no edital. “Uma das mensagens que recebi diz que os avaliadores davam como apto, mas um coordenador passava e pedia mais repetições, desconsiderando a avaliação anterior. Isso é grave.”

Georgeo Passos lembrou que já havia cobrado explicações sobre a falta de adaptações para pessoas com deficiência (PCDs) no mesmo concurso. “É uma situação que nos preocupa muito. Não podemos permitir que um concurso tão aguardado seja manchado por falhas que prejudiquem a sociedade sergipana e todos os candidatos.”

Por fim, o parlamentar cobrou providências do governo estadual e da Secretaria de Segurança Pública. “É necessário que o governo se manifeste oficialmente, explicando o que de fato está acontecendo na realização dessas provas. Esse registro precisa ficar claro e público.”

Foto: Joel Luiz

Por Débora Nepomuceno Marques