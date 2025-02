Deputado Georgeo Passos cobra investigação sobre irregularidades trabalhistas

Durante Sessão Plenária na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quinta-feira (13), o deputado Georgeo Passos (Cidadania) fez duras críticas à empresa Embraps, denunciando reiterados problemas trabalhistas. Segundo ele, a situação dos funcionários é alarmante.

“Queria mais uma vez falar dessa empresa que dá muito trabalho. São quase 1.200 pessoas prestando serviço e, quando são demitidas, as rescisões praticamente não são pagas, o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) não está depositado e as pessoas saem com uma mão na frente e outra atrás”, denunciou.

O parlamentar afirmou que as denúncias contra a empresa são antigas, mas nada é feito. Ele ressaltou a dificuldade em obter informações sobre os responsáveis pela Embraps. “Até o dono da Embraps a gente busca saber quem é e não consegue descobrir”, acrescentou.

Em apelo, o deputado pediu providências ao Ministério Público do Trabalho (MPT) para investigar a situação: “Que a empresa tenha responsabilidade e que o Ministério Público do Trabalho possa investigar esses atrasos e a demora no pagamento das verbas rescisórias”.

Leitos de UTI

Outro tema abordado foi a redução do número de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no estado. O deputado relatou que, após solicitar informações à Secretaria de Estado da Saúde, constatou que houve diminuição no quantitativo. “Em fevereiro de 2024, Sergipe possuía 159 leitos de UTI adulto, e este ano caiu para 150. Eu fico sem entender, porque o Governo faz propaganda de que está investindo na saúde e reduz o número de leitos de UTI adulto. Com qual objetivo?”, questionou o parlamentar.

O deputado ainda destacou que a situação é crítica, pois constantemente parlamentares recebem pedidos de ajuda por vagas de UTI: “Tenho certeza que todos os deputados e deputadas, pelo menos uma vez no mês, recebem ligações de alguém pedindo uma vaga. É desesperador ver um parente precisando de um leito e não ter”, desabafou. A preocupação também se estende à UTI pediátrica. Segundo o parlamentar, o estado possui apenas 30 vagas: “São dez no Hospital Santa Isabel e 20 no Hospital Universitário de Aracaju. Esse número é insuficiente. Quando chega março, abril e maio, as mães ficam desesperadas por leitos”. Ele fez um apelo ao governador Fábio Mitidieri e ao secretário de Saúde, Cláudio Mitidieri: “Que pelo menos voltem ao número de leitos que tínhamos no ano passado”.

IPES Saúde

Georgeo Passos disse que o aumento das contribuições do IPES Saúde está impactando o orçamento dos servidores públicos. “Aumento pesado. Tem servidor que mudou de faixa etária e viu a mensalidade subir quase R$ 200 de um dia para o outro. E quem tem dois vínculos, paga em dobro. Até no décimo terceiro, o desconto é feito”, denunciou o deputado que lembrou que foi contrário ao reajuste aprovado pela maioria na Casa em 2023: “Eu, deputada Linda Brasil, deputado Marcos Oliveira e deputado Paulo Júnior votamos contra. Agora, o servidor está sentindo no bolso”.

Gestão Positiva

O parlamentar destacou uma ação positiva da gestão municipal de Aracaju. A Secretaria Municipal de Saúde convocou 18 farmacêuticos aprovados em processo seletivo para reforçar a assistência. “Isso é fruto do diálogo aberto com os profissionais e do compromisso da secretária Débora Leite e da prefeita Emília Corrêa. É uma vitória para a assistência farmacêutica e para a população”, elogiou.

Por fim, o deputado celebrou a regulamentação do Código de Proteção Animal, lei 8.366/2017 de sua autoria:

“Foi uma luta grande. Na época, a deputada Kitty Lima, ainda grávida, já estava aqui com outras ONGs cobrando. Agora, a regulamentação finalmente saiu e esperamos mais ações nessa área”.

Foto: Joel Luiz

Por Débora Nepomuceno Marques