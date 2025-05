Deputado Georgeo Passos comenta decisão judicial sobre suspensão do concurso da PMSE

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) comentou na Sessão Plenária desta terça-feira (13) da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), sobre a decisão judicial divulgada na segunda-feira (12), determinando a suspensão do concurso da Polícia Militar de Sergipe (PMSE); após denúncia de uma candidata sobre possíveis irregularidades na aplicação do Teste de Aptidão Física (TAF).

“A gente já vinha falando sobre essa questão envolvendo o TAF, em virtude de algumas denúncias; uma das candidatas levou o caso à justiça e ontem um juiz do Tribunal de Justiça deferiu a liminar suspendendo o concurso, buscando informações tanto do Governo do Estado , como também da empresa responsável pela realização. Vamos aguardar agora os próximos encaminhamentos judiciais”, ressalta.

Entre os pontos que motivaram a suspensão estão: a realização do TAF após as 10h; a interferência de examinadores durante a aplicação das provas; e a adoção de critérios não uniformes nos dias dos testes – como a exigência, para as candidatas, de executar o exercício de flexão de forma diferente do que estava previsto no edital de retificação do concurso.

Em abril, o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) determinou a suspensão imediata da exigência da barra fixa com pegada pronada e flexão dos cotovelos para candidatas do sexo feminino, mediante pedido feito por meio de uma Ação Civil Pública (ACP), protocolada pelo Ministério Público de Sergipe (MPSE). Após a decisão judicial foi feita uma retificação com as adequações do Teste de Aptidão Física para Mulheres. “Vamos aguardar agora os próximos encaminhamentos judiciais”, enfatiza.

Futebol feminino

Ainda na tribuna da Alese, o parlamentar parabenizou as atletas que fazem parte do Clube Esportivo Juventude.

“O time Juventude disputa o campeonato feminino da Série A3 e no último final de semana conseguiram uma classificação histórica e pela primeira vez, um time de futebol feminino do nosso estado vai disputar as oitavas de final de um campeonato brasileiro. Estão de parabéns as atletas do time da cidade de Estância por essa conquista. Vão enfrentar no próximo final de semana, a União Desportiva Alagoana (UDA), num jogo de ida e volta. Com certeza o futebol feminino sergipano vai chegar muito longe”, acredita.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza