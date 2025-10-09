Deputado Georgeo Passos defende políticas públicas para animais

Durante o uso da tribuna na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quinta-feira (9), o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) trouxe diversas pautas de interesse social. Entre os principais temas abordados estiveram a causa animal, o incentivo à educação científica, a conscientização sobre o “Outubro Rosa”, a defesa por justiça fiscal no trânsito sergipano, e o apoio à realização de plebiscito que define os limites entre Aracaju e São Cristóvão.

Causa animal: cobrança por ações efetivas em Ribeirópolis

O parlamentar iniciou sua fala destacando a grave situação enfrentada por animais em situação de rua no município de Ribeirópolis. Georgeo compartilhou um vídeo enviado por uma professora da cidade, que repercutiu nas redes sociais e demonstrou o abandono de cães e gatos nas vias públicas, sem qualquer tipo de assistência.

“A situação em Ribeirópolis com relação aos animais de rua é triste e desafiadora. A Prefeitura tem se omitido, e por isso peço também atenção do Governo do Estado, para que sejam viabilizadas castrações e um local adequado para abrigar esses animais”, afirmou.

O deputado relembrou que já destinou recursos via emendas parlamentares para a causa. Foram R$ 55 mil para mutirões de castração e R$ 160 mil para a construção do primeiro posto médico veterinário do município.

“Esse dinheiro está na conta da Prefeitura desde o ano passado. Mas até agora, o prefeito e a secretária de Saúde não deram andamento. O Ministério Público local, inclusive, já notificou a Prefeitura buscando uma solução”, destacou.

Georgeo anunciou que, em 2026, voltará a destinar emenda para o custeio de castrações no município.

Estudantes de Ribeirópolis são premiados em olimpíada científica

Outro ponto de destaque no pronunciamento do deputado foi a homenagem aos alunos do Centro de Excelência Abdias Bezerra, também de Ribeirópolis, vencedores da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e da “Jornada de Foguetes” (OBAFOG), realizada no Rio de Janeiro.

“Receberam duas medalhas de ouro e levaram o nome de Sergipe para todo o Brasil. Parabenizo o professor Danilo e os alunos por essa conquista. São jovens que se dedicam, estudam e fazem bonito em competições nacionais”, comemorou Georgeo.

“Outubro Rosa”

Em alusão à campanha “Outubro Rosa”, o parlamentar exibiu um vídeo com mensagem do médico Gabriel Passos, reforçando a importância dos exames preventivos para o diagnóstico precoce do câncer de mama.

“Outubro Rosa é um mês para lembrar do cuidado com a saúde da mulher. A mamografia, a partir dos 40 anos, é essencial. Detectar cedo aumenta muito as chances de cura”, destacou o médico no vídeo.

Georgeo reforçou a fala:

“Esperamos que o Governo do Estado e as prefeituras ampliem a oferta desses exames, especialmente neste mês. Não adianta investir só em publicidade e não garantir o serviço na ponta”, cobrou.

Justiça fiscal no trânsito: críticas à burocracia e defesa de isenções

O deputado também criticou a burocracia para adesão ao programa estadual “Rode Bem”, que isenta o IPVA de motocicletas de até 165 cilindradas. Segundo ele, o número de beneficiados é pequeno, frente ao potencial do programa.

“O governo fala que 5 mil foram contemplados, mas a renúncia prevista era de R$ 32 milhões. Isso dá mais de R$ 6 mil por pessoa, o que mostra que a burocracia está impedindo mais pessoas de serem atendidas”, argumentou.

Georgeo defendeu que a isenção seja automática para as motos enquadradas na lei, sem a necessidade de preenchimento de formulários complexos.

“As pessoas no interior muitas vezes não têm acesso à internet, nem conseguem preencher formulários. Isso é excluir quem mais precisa”, criticou.

Fiscalização em Poço Redondo: apreensão de motos preocupa moradores

O parlamentar relatou o aumento da fiscalização em municípios do interior, como Poço Redondo, onde muitas motos têm sido apreendidas por falta de pagamento de IPVA ou ausência de habilitação. Ele lamentou que trabalhadores estejam perdendo seus únicos meios de transporte.

“Tem gente que usa a moto para tirar leite, cuidar da roça, e perde o bem por não ter condição de pagar quase R$ 4 mil para tirar uma carteira. O Estado precisa facilitar, e não penalizar ainda mais essas pessoas”, defendeu.

Georgeo também cobrou mais efetividade na CNH Social, programa que prevê a gratuidade para quem não pode pagar pelo documento.

“Pouquíssimas CNHs sociais foram entregues até hoje. O programa precisa ser menos burocrático e mais inclusivo”, completou.

Convite para audiência pública sobre limites territoriais entre Aracaju e São Cristóvão

Por fim, Georgeo convidou os colegas parlamentares e a população sergipana para participarem da audiência pública que será realizada na próxima segunda-feira, 13 de outubro, às 9h30, no Plenário da Alese. A iniciativa, de autoria do deputado e presidente da Alese, Jeferson Andrade, terá a presença do deputado federal Hildo Rocha, relator do Projeto de Lei Complementar nº 06/2024 que trata da simplificação do processo de desmembramento e incorporação de municípios com foco na correção de conflitos territoriais, sem criação de novos entes federativos.

“Essa proposta visa resolver o conflito territorial entre Aracaju e São Cristóvão, com base no artigo 18 da Constituição Federal. É uma luta nossa para que a população da zona de expansão decida em plebiscito onde quer pertencer. Contamos com a presença de todos”, reforçou Georgeo.

O convite também foi reiterado pelo deputado e 1º secretário da Mesa Diretora, Luciano Bispo (PSD), que apoiou a mobilização em torno do tema.

Foto: Joel Luiz

Por Alessandro Santos Monteiro