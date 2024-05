Deputado Georgeo Passos fala sobre possibilidade privatização da Deso

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para falar sobre a possibilidade da Venda da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e privatização da água em Sergipe. Na oportunidade, o parlamentar mostrou preocupação com a possibilidade de dimuição dos postos de trabalho na companhia e repercutiu dados apresentados na ata da 2° Assembleia da Microrregião de Saneamento Básico de Água e Esgoto de Sergipe.

De acordo com o parlamentar, o extrato da ata foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado, na segunda-feira (13), apresenta valores dos leilões apresentados nos serviços da Deso.

“A previsão é que o Governo faça esse leilão no início do segundo semestre, e um grande pedaço do valor estimado já entre nos cofres públicos. A nossa preocupação é que estamos em ano de eleição municipal e muitos municípios sergipanos já estão esperando que estes milhões cheguem. Então, fica o questionamento se estes valores serão utilizados em obras estruturantes para os municípios? E qual o percentual da Deso?”, questionou o deputado Georgeo Passos.

O parlamentar também repercutiu os R$ 200 milhões para pagamento de demissões de servidores da Deso. “ Na ata foi apenas colocado um montante de indenizações do Programa de Demissão Voluntária (PDV), ou seja, eles sabem que o grande número de trabalhadores estão na manutenção e distribuição da rede de água e tudo isso será passado para a iniciativa privada, o que pode ocasionar perda de postos de trabalho. Por isso, esta estimativa tão alta”, declarou.

Georgeo explicou que o leilão da Deso pode acontecer até o mês de agosto. “Acontecendo o leilão, o estado recebe 60% do valor total, de acordo com a previsão da ata. Essa é uma ação que merece atenção do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Para que quando chegar, o dinheiro seja aplicado em ações estratégicas para a mudar a vida da sociedade sergipana. Nós somos contra a privatização da Deso, e sabemos que a empresa estatal precisa melhorar os seus serviços. Mas, não é vendendo que encontraremos a solução”, destacou o deputado Georgeo Passos.

Aparte

Em aparte, a deputada Linda Brasil (PSOL) se somou ao pronunciamento do deputado Georgeo Passos. “ A privatização da água pode trazer consequências terríveis para os trabalhadores da Deso, como também, para a população em geral”, enfatizou.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos