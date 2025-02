Deputado Georgeo Passos faz apelo sobre Segurança Pública

Na Sessão Plenária desta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa (Alese), o deputado Georgeo Passos (Cidadania) utilizou o Pequeno Expediente para fazer um apelo à Secretaria de Segurança Pública e ao Comando da Polícia Militar do Estado em virtude do aumento da violência no município de Propriá. “Recebemos informações de moradores de Propriá sobre o crescimento da violência naquela região”, afirmou.

O parlamentar relatou que, desde o início do ano, foram registrados diversos crimes na cidade. “Desde o início do ano, já houve arrombamentos com furto qualificado, um homicídio, um feminicídio, duas tentativas de feminicídio, duas tentativas de homicídio, furto de motocicleta, dentre outros”, detalhou.

Preocupado com a situação de insegurança, o deputado fez um apelo por ações imediatas das autoridades competentes. “Pedimos ao Secretário de Segurança Pública e ao Comandante da Polícia Militar que possam fazer alguma intervenção na segurança do município de Propriá, reforçando a segurança daquela comunidade e combatendo a criminalidade, para que a sociedade não continue sofrendo como está ultimamente”, declarou.

O parlamentar ressaltou a importância da atuação policial na região. “Sabemos que a polícia pode reagir e contribuir com a cidade de Propriá. Esse é um apelo dos moradores, que estão bastante inseguros com essa situação”, enfatizou o deputado.

Endometriose

O deputado também se solidarizou com uma paciente de endometriose, cujo caso foi exibido pela TV Atalaia. “Esse é o retrato da nossa saúde em Sergipe. Essa mulher está sofrendo e não tem solução. Temos apenas 30 leitos de UTI pediátrica em todo o estado”, denunciou.

Participação na Unale

Georgeo Passos registrou sua participação, ao lado do deputado Luciano Pimentel (PP), na primeira reunião da diretoria da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), ocorrida em Brasília. “Ontem, eu e o colega deputado Luciano Pimentel estivemos em Brasília, participando da primeira reunião da diretoria da Unale, já sob a presidência da deputada Tia Ju (Republicanos/RJ). Foi um dia de muito trabalho e debates intensos na sede da instituição, planejando as ações da Unale para este ano”, explicou.

Georgeo destacou a importância da participação dos deputados sergipanos na entidade. “Sergipe tem 100% dos parlamentares filiados à Unale. Esperamos que todos participem das comissões e dos seminários que ocorrerão ao longo do ano, com uma programação voltada para todo o Brasil. Mais uma vez, Sergipe marcando posição”, concluiu o deputado.

Foto: Jadilson Simões/ Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques