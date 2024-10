Deputado Georgeo Passos ressalta experiência em eleição municipal

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (8) para ressaltar a experiência da participação dele nas eleições municipais em Ribeiropólis, região do agreste sergipano. Na ocasião, o parlamentar agradeceu aos mais de 4.400 votos que obteve.

“Coloquei o nosso nome à disposição do agrupamento, fomos aceitos, e a partir disso estivemos nas ruas, levamos a nossa mensagem, ideias e propostas, e fizemos o que estava ao nosso alcance e respeitamos o resultado das urnas. Sair com a sensação de dever cumprido”, ressaltou o deputado Georgeo Passos.

Na oportunidade, o parlamentar reforçou a importância do retorno às atividades no Poder Legislativo após as eleições municipais. “Vamos continuar ajudando Ribeiropólis aqui da Assembleia Legislativa, e vamos continuar contribuindo para o estado de Sergipe”, destacou Georgeo Passos.

O deputado Georgeo Passos reforçou que o partido Cidadania elegeu 29 vereadores, dois vice-prefeitos e um prefeito. “Fui apoiar alguns amigos em algumas cidades, mas, dediquei a maior parte do meu tempo em Ribeiropólis”, disse.

De acordo com o parlamentar Georgeo Passos, através da campanha eleitoral ele poderá nortear, ainda melhor, o seu mandato na Alese. “Durante o período de campanha, eu me deparei com várias crianças autistas, ou que ainda não tem seus diagnósticos fechados, e também muitas mães. O nosso mandato aqui na Alese pretende ajudá-las”, reforçou.

Finalizando o pronunciamento, Georgeo Passos ressaltou que não fez a utilização de fogos de artifício e utilizou carros de som. “ Com isso pude entrar nas casas e ouvir melhor as pessoas. Cumprir a minha missão do jeito que eu planejei”, falou.

Apartes

Em aparte, a deputada Linda Brasil (PSOL) parabenizou Georgeo Passos pela campanha. “Foi uma campanha limpa, e tenho certeza que se fosse eleito iria melhorar a vida dos cidadãos de Ribeiropólis por meio do seu trabalho comprometido, e com muitas lutas sociais. E espero que aqui na Alese, continuemos a trabalhar para as pessoas que mais precisam ”, declarou.

Já o deputado Luizão Donatrampi (União Brasil) falou que as eleições é uma vitória da população. “O voto é uma coisa sagrada, quando o eleitor sai de casa, ele vai para abençoar o seu candidato com voto de confiança. Quando um candidato que não venceu as eleições vai para as redes sociais ou as ruas para agradecer pelo votos obtidos, ele mostra respeito ao eleitor”, enfatizou.

Foto: Jadilson Simões/ Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos