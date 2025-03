Deputado Georgeo Passos teme uma possível interdição da Arena Batistão

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) falou na sessão desta quarta-feira, 12, sobre a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) pedindo a interdição do Estádio Estadual Lourival Baptista (Arena Batistão) por operar irregularmente segundo relatórios do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE).

“Segundo documentos da promotoria, o local está funcionando sem alvará há 10 meses. Portanto, pedimos a atenção dos administradores da Arena Batistão para que evitem sair uma decisão judicial impedindo a utilização do espaço, tendo em vista a ação ingressada por falta dessas licenças”, disse Georgeo.

Os relatórios indicam a falta de medidas de segurança essenciais para a prevenção de incêndios e pânico. Entre as deficiências identificadas estão: problemas na sinalização de emergência, falhas do sistema de hidrantes, na iluminação de emergência, saídas de emergência e necessidade de manutenção dos alarmes de incêndio, bem como a falta de sistema de monitoramento para evitar ações de vandalismo.

Georgeo fez o alerta em pronunciamento e ressaltou a importância dos eventos esportivos em andamento, que tem a Arena Batistão como sede de jogos importantes. “Imagine agora: Confiança, Sergipe e Itabaiana que estão em competições nacionais deixarem de utilizar aquela praça esportiva por uma ordem judicial tendo em vista essa situação”, ponderou.

Texto e foto assessoria