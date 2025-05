Deputado Georgeo recebe homenagem em Goiânia/GO e participa de evento em Brasília

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) foi homenageado na última segunda, 19, durante reunião da diretoria executiva da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), realizada em Goiânia/GO. Georgeo recebeu a Medalha Legislativa Pedro Ludovico Teixeira, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa de Goiás.

“Feliz em receber a medalha Pedro Ludovico Teixeira, que é a maior honraria da Assembleia de Goiás. Na ocasião, o colega deputado Luciano Pimentel também foi agraciado. É um reconhecimento legislativo fruto do nosso trabalho e com referências do parlamento sergipano”, afirmou Georgeo. A Unale congrega 27 casas legislativas com participação de 1.057 deputados estaduais do Brasil.

Em Brasília, o deputado Georgeo participou na terça-feira, 20, da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O evento reúne prefeitos, vereadores e representantes de milhares de municípios. “Ao lado de vereadores de Ribeirópolis, Monte Alegre de Sergipe e outras cidades conversamos com parlamentares federais reivindicando a destinação de recursos para os respectivos municípios”, frisou Passos.

Nesta quarta, 21, Georgeo participou da sessão especial na Câmara dos Deputados em homenagem à TV Atalaia pelos 50 anos de fundação. “Foi uma iniciativa da deputada federal Yandra Moura e merecida, afinal, a TV Atalaia prestou relevantes serviços aos sergipanos nessas cinco décadas de existência e continua sendo uma referência no estado”, ponderou Passos.

Georgeo também esteve reunido com parlamentares do Cidadania no congresso. “Nosso partido tem trabalhado para crescer cada vez mais. E nossas reuniões em Brasília buscam justamente fortalecer o Cidadania para as eleições 2026. Temos conversado muito com a executiva nacional e estamos avançando para crescer ainda mais em Sergipe”, comentou o deputado.

