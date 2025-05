DEPUTADO GEORGEO SUGERE VISITA DA ADEMA AOS ATERROS DE ITABAIANA E ITAPORANGA PARA CONSTATAR PROBLEMAS

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) debateu na sessão plenária desta quinta-feira, 29, a reportagem da TV Atalaia (Rede Record) sobre os lixões “disfarçados de aterros sanitários”, no Povoado Terra Dura – Itabaiana e Itaporanga D’Ájuda. Georgeo sugeriu a visita de técnicos da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e de uma comissão formada por deputados.

Na reportagem, moradores de ambos os municípios denunciam o mal cheiro, danos ao meio ambiente e transtornos causados na área com a instalação dos aterros. “Não adianta fechar os lixões, colocar em outro local que não respeita as normas e a legislação ambiental. Segundo os técnicos que conversamos, o aterro quando é bem feito, bem elaborado, não pode ter mal cheiro na área instalada. E se tem, algo falhou”, comentou Georgeo.

“É importante que a Adema junto com uma comissão de deputados possa fazer uma visita aos dois aterros (Itaporanga e Itabaiana) para que a gente entenda se aquelas condicionantes para as licenças estão sendo cumpridas ou não. E provocar o Ibama sobre essa questão. Nós já pedimos para marcar uma reunião com a presidência da Adema”, sugeriu Georgeo.

O deputado analisa como um tema complexo e diz que surgem algumas dúvidas de como foram obtidos os licenciamentos para a construção dos aterros, em virtude de tantas reclamações. “Tem ações na justiça impedindo, outras autorizando. É uma situação que vem se arrastando há muito tempo e a Assembleia Legislativa deve se posicionar, deve participar também dessa fiscalização”, pondera Georgeo.

Foto: Jadilson Simões