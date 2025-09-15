Deputado Gustinho Ribeiro fortalece presença política em Porto da Folha e Canindé

Gustinho Ribeiro participa de eventos culturais e agropecuários no alto sertão de Sergipe, consolidando alianças e reforçando bases políticas para 2026.

Agenda intensa reforça bases políticas no alto sertão

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) marcou presença em eventos estratégicos no alto sertão de Sergipe durante o último fim de semana. O parlamentar visitou Porto da Folha e Canindé de São Francisco, participando de manifestações culturais e agropecuárias, com objetivo de fortalecer suas bases políticas para o pleito de 2026.

Em Porto da Folha, Gustinho prestigiou a 18ª Cavalgada dos Buraqueiros, evento que atrai grande público e valoriza tradições sertanejas. O deputado recebeu uma homenagem especial de um vaqueiro local, gesto que reforçou a simbologia da cultura regional.

A visita também contou com a presença do vereador Marcel da LL, consolidando alianças importantes na região. A participação do deputado em eventos culturais evidencia sua proximidade com a população e a valorização das tradições locais.

Canindé Agro Show reforça relações políticas e econômicas

Em Canindé de São Francisco, Gustinho Ribeiro participou da Canindé Agro Show, evento voltado ao agronegócio e à economia local. O parlamentar esteve acompanhado do prefeito Machadinho e do vice-prefeito Pank, além de reencontrar apoiadores e lideranças da região, como Galeguinho das Encomendas.

“Foi uma agenda de muito diálogo e troca de experiências, reforçando laços políticos e o comprometimento com o desenvolvimento da região”, comentou Gustinho Ribeiro.

Estratégia de fortalecimento político para 2026

A presença do deputado em eventos culturais e agropecuários mostra uma estratégia de manutenção e expansão de capital político, conectando-se com diferentes segmentos da população e consolidando alianças regionais importantes.

O acompanhamento dessas agendas evidencia a atuação de Gustinho Ribeiro como um parlamentar ativo e presente, atento às demandas locais e às tradições culturais do sertão sergipano.

Texto e foto assessoria