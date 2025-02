Deputado Ibrain acompanhou o balanço dos 60 dias de gestão de Sérgio Reis

Nesta segunda-feira, 25, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) estive no auditório do Centro de Excelência Abelardo Romero Dantas, o antigo Polivalente, onde aconteceu a apresentação do balanço dos primeiros 60 dias de trabalho da nova gestão do município de Lagarto.

Nos últimos sessenta dias, a nova gestão visou um oferecer um trabalho transparente e dentro do que era esperado pelo povo. A educação e saúde foram necessidades básicas e tiveram foco principal da prefeitura. Projetos foram criados e outros, que estavam parados, foram revitalizados.

Na saúde, aumentou mais cinco equipes de saúde da família, com 290 profissionais de saúde distribuídos nas mais diversas áreas; já foram realizadas mais de dez mil consultas entre os meses de janeiro e fevereiro; a reativação da academia de saúde; reativação do programa “melhora em casa”; serão entregues os fardamentos escolares das crianças; a criação do programa “Bom dia feliz”. Estes são alguns dos muitos trabalhos que já são resultados dos dois primeiros meses de gestão e muitos outros estão encaminhados para proporcionar o melhor para o povo lagartense.

O deputado Ibrain de Valmir parabenizou pelos resultados apresentados pela nova gestão. “Parabéns ao prefeito pelo compromisso e dedicação ao nosso povo. O seu trabalho já está mostrando resultados positivos. Tenho certeza de que muito mais está por vir. Conte com o meu apoio para seguir avançando e cuidando ainda mais da nossa gente”, finaliza.

Texto e foto assessoria