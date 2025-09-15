Deputado Ibrain de Valmir aparece entre os mais citados em pesquisa realizada em Sergipe

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) aparece entre os quatro nomes mais citados na mais nova pesquisa do Instituto DATAFORM/ECM, divulgada nesta semana. O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 12 de setembro, em 20 municípios importantes de Sergipe, ouvindo 1.200 pessoas presencialmente. A margem de erro é de 2,83% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Entre os parlamentares estaduais, Ibrain de Valmir se consolida como o 4º mais lembrado pelos entrevistados, reforçando sua presença política e a força do seu trabalho na Assembleia Legislativa de Sergipe.

A pesquisa ouviu eleitores em cidades estratégicas como Aracaju, São Cristóvão, Socorro, Itabaiana, Lagarto, Estância, Propriá, Nossa Senhora da Glória, Tobias Barreto, entre outras, abrangendo diferentes regiões do estado.

Histórico

Ibrain de Valmir está em seu segundo mandato de deputado estadual. Atualmente, faz parte das comissões da Assembleia Legislativa de Constituição e Justiça e de Agricultura e Meio Ambiente.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)