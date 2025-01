Deputado Ibrain de Valmir destaca ações para esporte e saúde

O deputado Ibrain de Valmir (PV) comemorou os feitos durante todo o ano de 2024. Ao todo, o parlamentar apresentou 108 indicações durante os anos de 2023 e 2024, além de 33 Projetos de Lei e três moções.

A Indicação n° 210/2024 pede ao Governo do Estado para incentivar o desenvolvimento dos esportes de praia, a exemplo do vôlei de praia e do futevôlei, em Sergipe. “Com a indicação, temos o objetivo de valorizar a prática esportiva (vôlei de praia e futevôlei) por meio da busca do comprometimento social, ampliando as potencialidades, proporcionando condições para que talentos sejam descobertos e incentivando a participação de crianças e adolescentes e também fortalecendo o turismo em nosso estado”, explicou o deputado Ibrain de Valmir.

Já a Indicação n° 189/2024 solicita ao Governador do Estado e à Secretaria Estadual de Saúde, que viabilizem a orientação, prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar dos trabalhadores rurais, pescadores e agricultores em Sergipe. “Com a indicação tivemos em vista ações permanentes e articuladas entre entes públicos e privados voltadas à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de doenças associadas à exposição solar no ambiente de trabalho do trabalhador rural, do pescador e do agricultor; implantação de medidas que reduzam a exposição ao sol, nos períodos do dia com maior incidência de irradiação; e estabelecimento de parcerias com empresas e entidades para pesquisa, produção e fornecimento de meios protetivos”, destacou Ibrain de Valmir.

2023

O parlamentar Ibrain de Valmir também falou estar feliz com os trabalhos desempenhados por seu mandato assim como por todos os parlamentares nesta legislatura que teve início em 2023.

“Foram anos bastante produtivos, nós tivemos um parlamento bastante dinâmico, fizemos a nossa parte trazendo benefícios para todo o estado, visando a melhoria do nosso povo, que é o que mais precisa da ajuda do parlamentar”, afirmou.

Ibrain de Valmir citou, entre os projetos de lei que tem de sua autoria, o PL Nº 341/2023, que veda aos planos de saúde de limitar consultas e sessões de fisioterapia intensiva para pacientes diagnosticados com microcefalia.

“O que mais chamou a atenção foi o projeto que protocolamos que proíbe os planos de saúde de não arcar com o tratamento completo das pessoas que precisam ter um tratamento contínuo”, disse.

De acordo com a proposta, o descumprimento das disposições sujeitaria o infrator às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo a multa ser revertida para o Fundo da Criança e do Adolescente do Estado de Sergipe.

Por Junior Matos