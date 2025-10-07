DEPUTADO IBRAIN DE VALMIR DESTACA UNIÃO POLÍTICA ENTRE GOVERNADOR E SENADOR EM BENEFÍCIO DE SERGIPE

Durante discurso na Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (7), o deputado Ibrain de Valmir (PV) destacou o que considerou um momento de maturidade política e administrativa em Sergipe, ao comentar a aprovação de um financiamento de R$ 53,6 milhões do Banco Mundial para o Estado.

“O que me traz aqui no dia de hoje é deixar registrado algo que me chama muita atenção: o amadurecimento político do meu senador Rogério Carvalho (PT), que foi relator de um projeto de lei onde o nosso Estado de Sergipe será contemplado com financiamento no valor de 53,6 milhões de reais através do Banco Mundial”, afirmou o parlamentar.

Para Ibrain de Valmir, a atuação do senador e a postura do governador Fábio Mitidieri (PSD) demonstram que o Estado vive um novo momento político. “Tudo isso demonstra o grande amadurecimento político e administrativo do nosso Estado de Sergipe. Vemos o nosso governador caminhando sempre à frente, rápido, para poder receber financiamentos importantíssimos nesse quilate”, declarou.

O deputado ressaltou ainda o gesto de cordialidade e cooperação entre os dois líderes sergipanos. “Ouvi hoje pela manhã o nosso governador, Fábio Mitidieri, um homem que conseguiu alavancar o nosso Estado de Sergipe em todos os sentidos, dizer que ele mesmo ligou para agradecer ao senador Rogério por ter sido o relator e ter aprovado esse dinheiro que vai fazer uma diferença muito grande para a vida de todos nós sergipanos”, relatou.

Ibraim de Valmir encerrou seu pronunciamento destacando a importância de superar divergências políticas em prol da população. “Fica a lição para esta Casa: o palanque foi desmontado, o dinheiro está no caixa do Estado de Sergipe, com um governador que sabe o que fazer com esse recurso, trazer benefícios para o nosso povo”, concluiu.

Por Débora Nepomuceno Marques – Foto: Jadilson Simões