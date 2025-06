Deputado Ibrain de Valmir destina mais R$ 800 mil para a saúde de Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) comemorou o pagamento de emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 800 mil para o fortalecimento da saúde pública do município de Lagarto. Os recursos, que já estão disponíveis em conta, serão utilizados para a aquisição de insumos, equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos hospitalares, contribuindo diretamente para a melhoria da estrutura e do atendimento nas unidades de saúde.

Essa nova emenda se soma ao valor de R$ 1,5 milhão já destinado anteriormente pelo parlamentar ao município, totalizando mais de R$ 2,3 milhões em investimentos na área da saúde somente neste mandato.

“Seguimos trabalhando para garantir que a população de Lagarto tenha acesso a um atendimento digno e de qualidade. Esses recursos são fruto do nosso compromisso com a saúde pública e com o bem-estar dos lagartenses”, destacou Ibrain.

O deputado também reafirmou que continuará atuando em parceria com o Governo do Estado e a gestão municipal para ampliar os investimentos e fortalecer os serviços essenciais em Lagarto.

“É com muita alegria que recebemos essa emenda de R$ 800 mil destinada à saúde do nosso município, fruto do compromisso e da parceria com o nosso deputado Ibrain. Quero agradecer imensamente por essa importante contribuição, que vai fazer toda a diferença na vida da nossa população. Investir em saúde é investir na dignidade das pessoas, e essa parceria mostra que, quando trabalhamos juntos, quem ganha é o povo”, declarou a prefeita em exercício Suely Menezes.

A secretária da Saúde de Lagarto, Goretti Reis, agradeceu o trabalho do parlamentar lagartense. “Agradeço, deputado Ibrain, a oportunidade que está dando ao povo lagartense de ter disponível, ao longo do tempo, esses materiais. É uma demanda que a população clama, saúde de qualidade”.

Ascom – Deputado estadual Ibrain de Valmir (PV)