DEPUTADO IBRAIN DE VALMIR DESTINA R$ 500 MIL EM EMENDAS PARA O COLÉGIO ROSA VENERINI, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

O deputado estadual Ibrain de Valmir destinou R$ 500 mil em emendas parlamentares para melhorias no Colégio Rosa Venerini, instituição filantrópica administrada pelas Irmãs Venerinas, no bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto. Os recursos já estão assegurados e serão aplicados na climatização do auditório e das salas de aula, além de obras estruturais que envolvem reforma do telhado, parte elétrica e forros.

A iniciativa beneficiará diretamente mais de 200 crianças atendidas pela instituição, além de toda a comunidade que utiliza o espaço em atividades religiosas, culturais e sociais.

De acordo com a coordenadora da comunidade, Irmã Maria Rita Gonçalves Pereira, a notícia foi recebida com grande alegria. “Será um benefício enorme para nossas crianças, que são o objetivo principal do nosso trabalho. A climatização vai tornar o ambiente mais agradável para o aprendizado e também para todos os eventos que acontecem aqui”, destacou.

O parlamentar explicou que parte dos recursos será destinada também a melhorias na estrutura elétrica e à implantação de um sistema de energia solar fotovoltaico, garantindo sustentabilidade e economia a longo prazo. A previsão é que os equipamentos estejam funcionando em dezembro, período de calor por conta do verão.

“Este é um colégio filantrópico, cuidado com carinho pelas irmãs e professores. Queremos transformar o Rosa Venerini em referência, um colégio modelo dentro do município de Lagarto. Estamos planejando novas emendas para ampliar ainda mais os benefícios. Com esses investimentos, o Colégio Rosa Venerini se fortalece como um espaço de educação, cultura, fé e inclusão social, reafirmando seu papel essencial na vida da comunidade lagartense”, disse Ibrain de Valmir.

Entre as futuras destinações, está previsto um aporte adicional de R$ 250 mil no próximo ano, voltado à construção de uma área de lazer coberta e à realização de obras de drenagem no espaço.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)