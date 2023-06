Deputado Ibrain de Valmir discursa sobre o Festival de Lagarto

Em pronunciamento na Sessão Plenária desta terça-feira (27), o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV), discutiu sobre assuntos ligados ao Festival da Mandioca 2023, realizado no município de Lagarto. O evento teve início no dia 28 de maio, e segue até a próxima quinta-feira, 29 de junho.

O parlamentar fez uma avaliação do evento e do produto alimentício que marca a identidade do município. “O Festival da Mandioca é uma festa criada por mim, enquanto secretário de Esporte e Lazer, na gestão de meu pai (ex-prefeito Valmir Monteiro). Trata-se de uma festa que surgiu para enaltecer a mandioca, um produto que atualmente é o mais plantado em Lagarto, além de ser a cidade que mais se planta este produto no Estado de Sergipe. Conhecemos a farinha, o beiju, mas as vezes esquecemos que existe cerca de 500 subprodutos vinculados à mandioca como a cachaça, massa de pizza, massa de coxinha, sabão e, que, infelizmente nesta edição do Festival essa importância de identidade foi esquecida”, frisou.

Na oportunidade, o deputado também comentou a participação dos ambulantes no evento. “A questão dos vendedores sempre foi pensada na nossa época, até porque percebemos que o turismo é uma indústria sem chaminé e, infelizmente, neste ano os ambulantes ficaram a ver navios. Na administração de meu pai, todos aqueles que desejavam trabalhar dentro do Festival da Mandioca não pagavam para participar. Desta vez, foi vendido kits (com exigência de pagamento à vista) ou então estes não poderiam trabalhar no evento”, disse.

Ana Castela

Ibrain de Valmir falou ainda sobre o episódio envolvendo a cantora, Ana Castela, em uma apresentação artística no município. “Quero comentar de uma briga envolvendo uma cantora. Ao invés de Lagarto ter a realização do evento como uma vitrine no turismo, uma arrecadação que beneficie a população local com a economia aquecida, infelizmente o que vimos foi a imagem da cidade vinculada com briga. Uma artista subir ao palco chorando e sem entender o porquê de tanta confusão no seu camarim”, lamentou.

Sub-20

O título no campeonato sergipano SUB-20 também foi destaque na ocasião. “Parabenizo a seleção Lagartense SUB- 20 que foi campeã na categoria, em 2023, e esse título com certeza irá trazer muitos frutos. Estendo os votos à diretoria do Lagartense que está investindo em sua base, está investindo nos jovens lagartenses e isso é muito importante para a região, esporte e juventude. E que se espelhem no esporte e esqueçam as drogas, pois é o esporte é o melhor caminho”, salientou o deputado.

Fotos: Jadilson Simões

Por Shis Vitória