Deputado Ibrain de Valmir lidera pesquisa eleitoral municípios sergipanos

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) aparece em primeiro lugar em uma recente pesquisa eleitoral realizada nos municípios do interior de Sergipe, consolidando seu nome como uma das principais lideranças políticas do estado.

O levantamento, feito pelo instituto Lobby, ouviu eleitores de diferentes regiões e confirma a aprovação do trabalho do parlamentar.

“Nosso trabalho é pautado pela transparência e pelo compromisso com as demandas da população. Essa pesquisa é reflexo do nosso compromisso com o povo de Sergipe. Agradeço a confiança e sigo firme trabalhando por um estado mais justo e desenvolvido”, afirmou o deputado.

Ibrain está em seu segundo mandato de deputado estadual e já foi vereador por Lagarto.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)