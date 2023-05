Deputado Ibrain de Valmir prestigia solenidade de lançamento do Pronasci 2

Na manhã desta segunda-feira, 29, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) prestigiou a solenidade de lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com cidadania – Pronasci 2. O evento aconteceu no Teatro Tobias Barreto, na cidade de Aracaju, e contou com a presença do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Além do lançamento do Pronasci 2, foram entregues, em parceria com o Governo de Sergipe, equipamentos e serviços para o fortalecimento da segurança do estado.

Segundo Ibrain de Valmir, essa iniciativa vai favorecer o povo sergipano. “A segurança pública do nosso estado sempre foi uma pedra no sapato de todas as gestões. Ações como estas são muito positivas e irão auxiliar demais na melhoria da nossa segurança. Parabéns ao governador, ao ministro e ao presidente Lula que devolveu a esperança aos corações dos brasileiros”, finalizou.

Pronasci 2

O PRONASCI destina-se a articular ações de segurança pública para a prevenção, controle e repressão da criminalidade, estabelecendo políticas sociais e ações de proteção às vítimas com a promoção dos direitos humanos, intensificando uma cultura de paz, de apoio ao desarmamento e de combate sistemático aos preconceitos de gênero, étnico, racial, geracional, de orientação sexual e de diversidade cultural.

Fonte e foto assessoria