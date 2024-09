DEPUTADO IBRAIN DE VALMIR REAFIRMA NEUTRALIDADE NA CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

Na manhã desta terça-feira, 17, o deputado estadual Ibrain de Valmir voltou a declarar que vai atender o pedido do seu pai, antes da sua morte, que ele se mantivesse neutro nesta campanha eleitoral da cidade de Lagarto. Por isso, ele veio à público para reafirmar a sua neutralidade.

A política da cidade de Lagarto parece ferver em um grande caldeirão. Eleitores e candidatos buscando uma chance de fortalecer os seus agrupamentos políticos, onde enxergam que uma posição política de Ibrain pode decidir o resultado do jogo. Mas, a demonstração do parlamentar é de que vai se manter neutro. Ainda na convenção do PODEMOS, a posição do seu pai já era de não tomar partido. Com a sua morte, os filhos decidiram respeitar e levar à frente o desejo de Valmir.

Durante entrevista Ibrain foi claro que a decisão mantida será aquela tomada pelo seu pai antes da morte. “Os candidatos que aí estão não nos representam. Decidimos, junto com o meu pai, pela neutralidade nessa campanha e assim seguiremos até o fim. Toda a campanha está sendo feita usando o nome do meu pai, onde até nos comícios usam o tocam as suas músicas de campanhas passadas. O jogo da política tem dessas coisas”, finalizou.

Fonte e foto assessoria