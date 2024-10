Deputado Ibrain de Valmir reclama sobre ações da Prefeitura de Lagarto

O deputado Ibrain de Valmir (PV) usou o grande expediente, nesta quarta-feira, 30, para reclamar sobre ações da Prefeitura Municipal de Lagarto após as Eleições realizadas no último domingo, 27. Ele disse os serviços para a população estão sendo reduzidos.

“A gente sabe que uma administração quando perde a eleição, ainda tem mais três meses pela frente, quando ainda tem que cuidar do povo. Em Lagarto é o contrário: desde ontem, as creches só atendem até meio-dia, os pais de família vão ter que pedir ou demissão ou pra sair para pegar o filho; se a pessoa adoecer após o meio-dia, tem que esperar dentro de casa porque também os postos de saúde só funcionam até meio-dia; se precisar do colégio, infelizmente a administração está fazendo apenas um turno”, detalhou.

O parlamentar contou que, nesta terça-feira, 29, mais de dez profissionais da saúde foram demitidos, assim como pessoas com contrato válido até 31 de dezembro, por teste seletivo. Ele pediu ação dos órgãos responsáveis pela fiscalização.

“Eu venho fazer esse desabafo e dizer a senhora prefeita Hilda (Ribeiro) que o mandato dela acaba em 31 de dezembro, a meia-noite. Eu venho pedir aos órgãos responsáveis, ao Ministério Público, uma intervenção urgente dentro do município de Lagarto. Nós precisamos que Lagarto não pare”, afirmou.

O deputado citou intervenções feitas nas cidades de Poço Redondo e Canindé de São Francisco como exemplos a serem seguidos. As declarações ocorreram durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Wênia Bandeira