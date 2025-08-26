Deputado Ibrain de Valmir reforça saúde de Salgado com entrega de veículo

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) retomou, nesta segunda-feira, 25, a entrega de emendas parlamentares voltadas para a saúde em Sergipe. No município de Salgado, o parlamentar realizou a entrega de um veículo 0km à Secretaria Municipal de Saúde, fortalecendo a frota e garantindo mais condições de trabalho para os profissionais da área.

“Nosso foco é cuidar de Sergipe e dos sergipanos. Esse veículo é fruto do nosso trabalho e vai fortalecer a saúde do município. Quero reafirmar meu compromisso de seguir destinando recursos para que a saúde chegue com qualidade a quem mais precisa”, afirmou Ibrain.

O deputado também destacou a importância da parceria com as gestões municipais, ressaltando as emendas destinadas para saúde municipal de Lagarto, Hospital do Amor e Apae. “É uma alegria poder contribuir com Salgado e apoiar o prefeito Givanildo Costa no cuidado com as pessoas. Nosso gabinete é de portas abertas para os municípios e trazer benefícios para o povo de Salgado é uma grande satisfação para mim. Esse carro vai servir à saúde e, acima de tudo, ao povo do município”, completou.

O prefeito de Salgado, Givanildo Costa, agradeceu a iniciativa. “Iniciamos a semana com uma conquista importante para nossa cidade. Esse automóvel vai dar mais qualidade aos serviços da saúde, seja na entrega de medicamentos em domicílio, nas visitas domiciliares ou em outras ações essenciais. Muito obrigado, deputado Ibrain, pela parceria e por cuidar da população de Salgado. Esse gesto fortalece a política pública e ajuda quem mais precisa”, destacou o gestor.

Além da ação em Salgado, o deputado Ibrain de Valmir já destinou emendas ao município de Lagarto, que somam mais de R$ 3 milhões em investimentos para a área da saúde. Os recursos foram voltados para insumos hospitalares e também para fortalecer o trabalho da Apae de Lagarto, instituição de referência no cuidado e inclusão de pessoas com deficiência.

“Temos trabalhado para que os recursos cheguem aonde realmente fazem a diferença. Em Lagarto, foram mais de R$ 3 milhões em investimentos para insumos de saúde e apoio à Apae. É assim que seguimos nosso mandato: cuidando das pessoas e garantindo mais dignidade para a população sergipana”, reforçou o parlamentar.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)