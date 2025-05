Deputado Ibrain volta a cobrar instalação de grade de proteção na ponte sobre o Rio Vaza-Barris

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) reforçou, mais uma vez, seu apelo ao Governo do Estado para a instalação urgente de uma grade de proteção na ponte sobre o Rio Vaza-Barris. A solicitação se dá diante do crescente número de tentativas e casos de suicídio registrados no local.

Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta terça-feira, 06, o parlamentar destacou que, no último sábado, uma nova tragédia foi evitada graças à intervenção de transeuntes que passavam pela ponte no momento da ocorrência. “É preciso agir antes que mais vidas sejam perdidas. A instalação dessa grade é uma medida de proteção e cuidado com a população”, afirmou.

O líder do governo na Alese, deputado Cristiano Cavalcante, informou que o processo de licitação para a obra está em andamento e que o governador deve adotar as providências necessárias com brevidade.

Ascom – Deputado Ibrain de Valmir (PV)