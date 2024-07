Deputado Ibrain direciona mais de 1,7 milhões em emendas para a cidade de Lagarto

O deputado Ibrain de Valmir (PV) comemora mais de R$ 1,7 milhões das suas emendas impositivas da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) que já foram direcionadas e pagas para a cidade de Lagarto. Esses valores foram investidos na Cultura, na Assistência Social, saúde, esporte e agricultura. Os trabalhos não param e tem muito mais para acontecer.

A saúde do município recebeu R$ 664.636,00, que foram direcionados para fortalecer os serviços do Hospital do Amor. Já o esporte recebeu R$ 179.272,00 com o objetivo de incentivar a prática esportiva, promovendo saúde e inclusão social. A Cultura recebeu um total de R$500.000,00, que foram destinados para enriquecer a cultura do municipo e incentivar os trabalhos das rádios comunitárias locais. A Assistência social recebeu o total de R$ 150.000,00 para apoiar programas sociais que beneficiam as famílias, promovendo inclusão e amparo. Por fim, Agricultura recebeu o total de R$ 293.894,00 para dar suporte aos trabalhos dos homens e mulheres do campo.

Segundo Ibrain de Valmir é muito satisfatório levar benefícios para o seu povo. “Nossa caminhada tem um único objetivo, que é de levar a dignidade para o nosso povo. Fico feliz por levar benefícios para os lagartenses”, finaliza.

Fonte e foto assessoria