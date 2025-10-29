Ibrain garante atendimento psicopedagógico gratuito no Instituto Valmir Monteiro

O Instituto Valmir Monteiro oferta cuidado e acolhimento com os atendimentos psicopedagógicos disponibilizados gratuitamente às famílias do município. A iniciativa, viabilizada por emendas parlamentares do deputado Ibrain de Valmir, já se consolida como um serviço essencial para o desenvolvimento de crianças e adolescentes de Lagarto e do Centro Sul.

A psicopedagoga Elvira Santos, responsável pelos atendimentos, destacou a importância do projeto para a comunidade local, especialmente para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Quero parabenizar o deputado Ibrain Monteiro por essa ação. No município, ainda não temos psicopedagogo disponível, e esse serviço vem com o objetivo de ajudar essas crianças, principalmente as com autismo. Hoje atendi 16 crianças, e atendo duas vezes por semana. No futuro, queremos ampliar os dias para atender ainda mais famílias. Só tenho a agradecer por essa oportunidade”, afirmou.

As famílias atendidas também já sentem os reflexos da iniciativa. A mãe Elaine, que levou o filho para o primeiro atendimento, relatou sua expectativa.

“Quero parabenizar o Instituto Valmir Monteiro por trazer a psicopedagoga. Meu filho está atrasado na escola e espero que ele consiga se desenvolver bem mais. Muito obrigada ao deputado Ibrain Monteiro por trazer esse atendimento pra cá.”

Ao comentar sobre o impacto do projeto, o deputado Ibrain ressaltou que a prioridade é garantir acesso a serviços que promovam autonomia, inclusão e dignidade.

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas e fazer com que políticas públicas cheguem a quem mais precisa. Fico feliz em ver o Instituto Valmir Monteiro sendo um instrumento de transformação na vida de tantas famílias.”

Os atendimentos acontecem às terças e sextas-feiras, durante todo o dia. Somente nesta terça, 28, 16 pacientes receberam acompanhamento especializado. Esse número deve crescer com a expansão prevista para os próximos meses.

Ascom- Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)